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أرقام مفزعة لمعدلات الإصابة بالإيدز في الجزائر

عرب وعالم

الإيدز
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

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كشفت مسئولة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، الجمعة، عن أن بلادها سجلت أكثر من 12 ألف حالة إصابة بفيروس الإيدز منذ ظهور المرض عام 1985 إلى 30 سبتمبر 2018.

وبحسبما نشره موقع "الشروق" الجزائري، فقد صرحت المديرة الفرعية للأمراض المتنقلة والإنذار الصحي بمديرية الوقاية، سامية حمادي، بأنه "منذ 1985 إلى 30 سبتمبر 2018، سجلنا 12083 حالة إصابة بداء الإيدز بمعدل 700 إلى 800 حالة سنويًا".

وفي مداخلة لها عبر "القناة الثالثة" للإذاعة الجزائرية الرسمية، عشية إحياء "اليوم العالمي لمكافحة السيدا"، قالت سامية حمادي إن 1880 شخصا من أصل 12083 خضعوا للكشف بصفة متأخرة.

وحسب قولها، فإن الشريحة الأكثر إصابة هي الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة.


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