» مدرب المنتخب السابق يحذر جمهور الأهلي والزمالك من هذا الأمر

01 ديسمبر 2018 - 10:48 ص

حذر محسن صالح المدير الفني السابق لمنتخب مصر، جماهير الكرة المصرية وعلى رأسهم الأهلي والزمالك من التلاسن في الهزائم.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "إلي الأهلوية والزملكاوية والبورسعيدية والإسماعيلاوية لعل خسارة الأهلي البطولة الأفريقية والعربية ومن قبله الإسماعيلي والمصري وأمس لحقهم الزمالك وما صاحب ذلك من شماتة وإساءة بعضنا لبعض".

وتابع: "هذا درس مفيد يجعلنا نعيد التعاطي معًا مستقبلاً بروح رياضية".

واختتم تغريدة بقوله: "انظروا.. هناك من يكره أن يري أيًا منا على القمة".