» مدرب المنتخب السابق يحذر جمهور الأهلي والزمالك من هذا الأمر

عمرو محمد
حذر محسن صالح المدير الفني السابق لمنتخب مصر، جماهير الكرة المصرية وعلى رأسهم الأهلي والزمالك من التلاسن في الهزائم.
وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "إلي الأهلوية والزملكاوية والبورسعيدية والإسماعيلاوية لعل خسارة الأهلي البطولة الأفريقية والعربية ومن قبله الإسماعيلي والمصري وأمس لحقهم الزمالك وما صاحب ذلك من شماتة وإساءة بعضنا لبعض".
وتابع: "هذا درس مفيد يجعلنا نعيد التعاطي معًا مستقبلاً بروح رياضية".
واختتم تغريدة بقوله: "انظروا.. هناك من يكره أن يري أيًا منا على القمة".
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