القوى العاملة تدشن الملتقى الثانى للتوظيف

01 ديسمبر 2018 - 11:04 ص

حضر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فعاليات الملتقى التوظيفي الثانى المنعقد اليوم السبت بالعاشر من رمضان بالشرقية وفى حضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب .

وقال الوزير خلال كلمته بالملتقى إن هذا الجمع يعد الثاني فى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث إن مدينة العاشر من رمضان لها طبيعة خاصة يجعلها قلعة صناعية علي أرض مصر لما تنتجه وتصدره، مشيرًا إلى أن الملتقى يوفر 10218 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 59 شركة ومصنعا، برواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه.