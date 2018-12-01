بلاغ جماعي للنائب العام ضد رانيا يوسف

01 ديسمبر 2018 - 11:04 ص

تقدم 3 محامين ببلاغ للنائب العام يحمل الرقم 15442 لسنة 2018 ضد الفنانة رانيا يوسف بسبب فستانها المثير الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وطالب المحامون الثلاثة حميدو جميل البرنس، ووحيد الكيلاني، وعمرو عبد السلام، في البلاغ بالتحقيق فيما نسب إليها من جرائم يعاقب عليها القانون، متهمين إياها بالفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور، وإغواء القصر، ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري.

وقال المستشار حميدو جميل البرنس، أحد مقدمي البلاغ، في تصريحات صحفية إن ما قامت به الممثلة رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بـ"البيبي دول" أثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون، ويعاقب عليه وفقًا لنص المواد 278 من قانون العقوبات والمادة 1 والمادة 14من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.

وأوضح "البرنس" أن من حق تلك الممثلة أن ترتدي ما تشاء في المناسبات الخاصة في الأماكن المغلقة وليس في مناسبة رسمية منقولة عبر القنوات الفضائية، وأمام عدسات المصورين ما يثبت عليها تعمد ارتكابها الفعل العلني الفاضح.

كما تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف لنفس السبب.

وجاء نص البلاغ كالتالي: «ارتدت رانيا يوسف فستانًا مثيرًا للجدل خلال حفل ختام الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى أثناء حفلي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى نعتبره جميعًا من أهم الفعاليات الدولية التى تمس صورة الفن المصرى والعربى أمام العالم فى مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب، غير أن المظهر الذى بدت علية المبلغ ضدها رانيا يوسف لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذي أساء لدور المهرجان ولسمعة المرأة المصرية بصفة خاصة للمجتمع ولقيمه وثوابته وتقاليده وعاداته.

يُذكر أن تلك الجرائم تصل العقوبة فيها إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات.