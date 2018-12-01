"أوباما" عن وفاة بوش الأب: قلوبنا ممتلئة بالامتنان

01 ديسمبر 2018 - 11:41 ص

ذكر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أن الولايات المتحدة فقدت شخصًا "وطنيًا وخادمًا متواضعًا" بوفاة الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، الذي توفي أمس الجمعة عن عمر 94 عامًا.

وقال أوباما في بيان: "بينما الحزن يعتصر قلوبنا اليوم، فهي ممتلئة بالامتنان".

وأضاف أن حياة بوش "هي شهادة على الفكرة التي مؤداها أن الخدمة العامة هي رسالة نبيلة وسارة"، مشيرًا إلى أن بوش وزوجته، باربرا التي توفيت في أبريل "هما معا الآن مرة أخرى".

كان جورج بوش الأب قد توفي أمس الجمعة عن 94 عاما، حسبما أعلن مكتبه .