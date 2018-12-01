أول تعليق لـ"بوش" الابن بعد وفاة والده

01 ديسمبر 2018 - 11:48 ص

قال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، في بيان له عقب وفاة والده، إن والده "كان رجلاً من أرقى الشخصيات، وأفضل والد يمكن أن يتمناه ابن أو ابنة".

وساءت حالة بوش الأب الصحية منذ سنوات، وجاءت وفاته بعد وفاة زوجته "باربرا" سيدة أمريكا الأولى السابقة، عن عمر ناهز 92 عامًا، في أبريل، في هيوستن .

وكان بوش الأب رئيسًا للولايات المتحدة في الفترة بين عامي 1989 و1993.

وتوفي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، أمس الجمعة، عن عمر 94 عامًا، حسبما أعلن مكتبه .