شاهد يروى تفاصيل جديدة فى قضية "بيت المقدس"

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واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وقال الشاهد، ماجد رأفت - سكرتير في حزب المصريين الأحرار، إنه كان متواجد داخل مقر الحزب بشارع رمسيس بمنطقة غمرة، يوم 2 يونيو 2013، وفوجئ بدخول أشخاص إلى داخل المقر، يطلبون إملاء استمارات حركة تمرد، وحين أحضرت الأوراق طلبوا شرب المياه، فقمت بالانتقال إلي المطبخ، وعند عودتي وجد أحدهم ممسكا بسلاح ناري "طبنجة"، وقام بتهديدي بالصمت.

وأضاف الشاهد، قاموا بربط يدي وقدمي، ومن ثم أجري أحدهم اتصالاً ردد فيه "أطلع يا باشا"، وقبل صعوده قام المتواجدون بوضع بلاستر طبي علي عيني ووجهي كاملا، فأخبرته بعدم قدرتي علي التنفس، وقاموا بالبدء في الاستيلاء على أوراق تمرد.

وتابع الشاهد، سألني أحدهم "إنتوا بتعملوا تمرد ليه، وانتم بتدوا الناس كام علشان يمضوا تمرد"، ورأيت الشخص الذي قاموا بإبلاغه للصعود واصفًا إياه "أسمر وطويل القامة وجسده ممتلئ"، ولم أره من قبل، وأكد لي أنهم لن يقتلوني، وقاموا بالاستيلاء علي محفظتي و3 هواتف ولاب توب وكاميرا ديجيتال، وقل مغادرتهم قاموا بإصابتي في وجهي، وعقب مغادرتهم أبلغت الشرطة وتوجهت للقسم بدمائي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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