وزيرة الثقافة تطير إلى المغرب لحضور احتفال "الاليكسو"

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متابعات- حنان حمدتو

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تشارك الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية  فى احتفالات مدينة وجدة عاصمة الثقافة العربية، والتي تقام تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس، وتنطلق غدًا الأحد، بأسبوع ثقافى مصري، حيث اختارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الاليكسو) مدينة وجدة خلفاً لمحافظة الأقصر لتحمل اللقب طوال عام 2018.

وقالت  عبد الدايم إن حرص وزارة الثقافة والاتصال المغربية على بدء الاحتفالات بفعاليات مصرية يبرز تميز مفردات قوتنا الناعمة كما يعكس تأثيرها الفريد على الحراك الفكري والفني بين الأشقاء العرب.

وأضافت أن الفعاليات تتضمن عروضًا تجمع عناصر إبداعية متنوعة، حيث تقدم فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا أمسية لروائع الطرب يحييها كل من محمد الخولى، مروة حمدى، مصطفى النجدى ونهاد فتحى إلى جانب معرضًا للفنون التراثية التقليدية.

جدير بالذكر أن مبادرة عاصمة الثقافة العربية جاءت على غرار عاصمة الثقافة الأوروبية، حيث تم إقرار مشروع العقد العربي للتنمية الثقافية الذي قدمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر وزراء الثقافة العرب المنعقد في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر نوفمبر 1988 والذي تبنى بدوره اختيار العواصم الثقافية العربية ودعم ترشيحها لدى منظمة اليونسكو، وبدأت التجربة بإعلان القاهرة عاصمة للثقافة العربية عام 1996 وتنظم كل مدينة تحظى بهذا اللقب العديد من الأنشطة الرامية إلى النهوض بالعمل الثقافي العربي المشترك مثل المعارض وورش العمل والأسابيع الثقافية والعروض السينمائية والمسرحية وغيرها.

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