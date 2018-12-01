» "الحبة القاتلة" تنهي حياة طالبة فى البحيرة

01 ديسمبر 2018 - 12:05 م

لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة إثر تناولها مبيدا حشريا خاص بتخزين الغلال بطريق الخطأ بمركز أبو المطامير بالبحيرة.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول "س.ف.ح" 14 سنة طالبة، إلى المستشفى العام، ومقيمة بقرية تروجا دائرة المركز مصابة ادعاء تناول مادة غير معلومة، وتوفيت عقب وصولها.

بسؤال جدتها لوالدتها قررت أن حفيدتها المذكورة تقيم معها بالمنزل، وقيامها بتناول قرص لمبيد حشري خاص بتخزين الغلال بطريق الخطأ، اعتقادًا منها أنها حلوى، ما أدى لإصابتها ووفاتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

بسؤال والدها ف .ح.م. 48 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما تقدم، ولم يتهم أحد، بالتسبب في ذلك، تحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.