  • السبت 01 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:38 م
بحث متقدم
ناجح

باحث إسلامى عن إلغاء السنة: استغلوا ضعف الدين فى قلوب الناس

لميس

القصة الكاملة للعزوف عن الإعلام المصرى والتوجه لقنوات الإخوان

خاشقجي

11 رسالة من«بن سلمان» للقحطانى قبل مقتل «خاشقجي»

الدكتور عبد المنعم فؤاد عميد كلية الوافدين الإسلامية بالأزهر

أزهرى لـ"حساسين": أعصابي تعبت ونساء مصر فوق الجميع

رضوى الشربينى

جملة قالها متصل أبكت رضوى الشربينى على الهواء

محاكمة

شاهد يروى تفاصيل جديدة فى قضية "بيت المقدس"

رانيا يوسف

بلاغ جماعي للنائب العام ضد رانيا يوسف

بوش

أول تعليق لـ"بوش" الابن بعد وفاة والده

علاء

«عيد»: علاء مبارك فعل معي هذا الأمر

صلاح

ليفربول يرشح "صلاح" لهذه الجائزة

"الإفتاء المصرية" تهنئ الإمارات بيومها الوطنى الـ47

الحياة السياسية

علام
علام

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

أمين الفتوى: البعض يستغل الفتاوى المغلوطة لتشويه مصر

#

الإفتاء يدين هجوم تحرير الشام على مواطنين بإدلب

#

الإفتاء: شراء «بطاطس الشرطة» حلال

#

أشياء يجب على "المضحي" فعلها بعد الذبح

أرسل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اليوم، خطاب تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ودولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام.

وأشاد علام  بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم ملموس على جميع المستويات، مشيدًا بدورها الإيجابي تجاه أشقائها في المنطقة، وما تقوم به من دور ملحوظ في القضاء على جذور الإرهاب وتقويض أركانه.

وتمنى مفتي الجمهورية مزيدًا من التقدم والرخاء لدولة الإمارات العربية الشقيقة، داعيًا الله تعالى أن تنعم الإمارات دائما بالأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «رياض» عن غلاء الأسعار: "مصر رايحة لحتة حلوة اصبروا"
» "الحبة القاتلة" تنهي حياة طالبة فى البحيرة
» أسامة كمال: هتذبح القطة هتطلع لك العرسة
» 12 يناير.. محاكمة رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح
» عدوى "السترات الصفراء" تصل بلجيكا
» كيف سخر علاء صادق من هزيمة "الزمالك"
» خبراء فى جراحة العظام والجهاز الهضمى بالمركز الطبى العالمي
» الفتوى للتشريع تقضى بعدم خضوع اتحاد بنوك مصر لرقابة المركزى للمحاسبات
» أرقام مفزعة لمعدلات الإصابة بالإيدز في الجزائر
» مدرب المنتخب السابق يحذر جمهور الأهلي والزمالك من هذا الأمر
» تفاصيل قصة حب ابنة ترامب وشاب من أصول عربية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية