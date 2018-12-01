"الإفتاء المصرية" تهنئ الإمارات بيومها الوطنى الـ47

01 ديسمبر 2018 - 12:14 م

أرسل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اليوم، خطاب تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ودولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام.

وأشاد علام بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم ملموس على جميع المستويات، مشيدًا بدورها الإيجابي تجاه أشقائها في المنطقة، وما تقوم به من دور ملحوظ في القضاء على جذور الإرهاب وتقويض أركانه.

وتمنى مفتي الجمهورية مزيدًا من التقدم والرخاء لدولة الإمارات العربية الشقيقة، داعيًا الله تعالى أن تنعم الإمارات دائما بالأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.