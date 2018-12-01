سقوط عصابة سرقة المواد المخدرة فى دمنهور

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ألقت الأجهزة الأمنية في البحيرة، القبض على تشكيل عصابي لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة فى دمنهور، وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة دمنهور برئاسة المقدمة حسن قاسم  مفادها قيام كل من "ا.ف.م" 31 سنة عاطل ومقيم  و"م .م.ا" 23 سنة و"ر .ع.م"  28 سنة عاطل، ومقيم بدائرة قسم دمنهور بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة دمنهور مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بمدينة دمنهور وبحوزتهم 37 تذكرة لمخدر الهيروين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

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