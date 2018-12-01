نهال عنبر تدعو المواطنين لحملة الكشف عن فيروس سى

01 ديسمبر 2018 - 01:09 م

طالبت الفنانة نهال عنبر، المواطنين بسرعة التفاعل مع مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى حتى يطمئن الجميع على صحتهم.

وقالت عنبر خلال تصريحات صحفية لها، إنها تدعم مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس سى والأمراض غير المعدية، لأن الدولة وفرت الأدوية اللازمة للعلاج بالمجان.

ووجهت الفنانة نهال عنبر رسالة لجموع المواطنين قائلة: "انزلوا حللوا وخدوا بالكم من النظافة الشخصية وخاصة السيدات وهما بيعملوا فى الكوافير" وأضافت: "لازم نعمل التحليل لأن فى ناس كتير ممكن تكون مصابة ومتعرفش فياريت كلنا نحلل" .