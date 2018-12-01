حريق هائل يلتهم سوق أم درمان بالسودان

01 ديسمبر 2018 - 01:11 م

اندلع حريق كبير في سوق أم درمان، وهو من أكبر أسواق العاصمة السودانية الخرطوم، فجر السبت، وتسبب في دمار هائل للمحال التجارية.

وقال شهود عيان إن الحريق بدأ في منطقة سوق العطور، وامتدت ألسنته لبقية لتشمل سوق الأقمشة واللحوم، وأتت النيران على أغلب المحال التجارية في السوق.

واستمر الحريق، الذي أحال العديد من المحال التجارية إلى رماد، حتى الساعات الأولى من يوم السبت، وسط معلومات أولية بعدم حدوث خسائر في الأرواح.

وقد تمكنت قوات الدفاع المدني من حصر الحريق في مناطق محدودة.