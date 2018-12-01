كواليس أول مران للزمالك عقب هزيمة الاتحاد

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عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي، الذي أقيم على ملعب النادي.

وطالب "جروس" اللاعبين بغلق صفحة البطولة العربية نهائيًا والتركيز من جديد فى مباريات الدوري. 

وحذر السويسري اللاعبين من التهاون فى المباريات المقبلة، مطالبهم بضرورة حصد نقاط مباراة المصري والمقرر لها الخميس المقبل. 

وبعد انتهاء الاجتماع خاض لاعبو الفريق، الذين شاركوا في لقاء أمس، تدريبات تأهيلية واستشفائية على هامش المران، ثم أعقبه مران بجمانيزيوم النادي.

فى السياق نفسه يواصل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، خوض برنامجه التأهيلي، للتعافي من الإصابة التى يعانى منها فى الفترة الأخيرة.

فى حين حصل محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب الوسط، على إذن من الجهاز الفني، بالتغيب عن المران الصباحي بسبب ظروف خاصة باللاعب.

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