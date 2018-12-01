  • السبت 01 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:01 م
بحث متقدم
رونالدو والفتاة الأمريكية

"كريستيانو" يعترف بممارسة الجنس مع الفتاة الأمريكية

الدكتور عبد المنعم فؤاد عميد كلية الوافدين الإسلامية بالأزهر

أزهرى لـ"حساسين": أعصابي تعبت ونساء مصر فوق الجميع

الأهلى

رسميًا "دياز" مديرًا فنيًا للأهلي

رانيا يوسف

بلاغ جماعي للنائب العام ضد رانيا يوسف

رضوى الشربينى

جملة قالها متصل أبكت رضوى الشربينى على الهواء

لميس

القصة الكاملة للعزوف عن الإعلام المصرى والتوجه لقنوات الإخوان

ناجح

باحث إسلامى عن إلغاء السنة: استغلوا ضعف الدين فى قلوب الناس

صلاح

ليفربول يرشح "صلاح" لهذه الجائزة

محاكمة

شاهد يروى تفاصيل جديدة فى قضية "بيت المقدس"

بوش

أول تعليق لـ"بوش" الابن بعد وفاة والده

"الدستورية العليا" تؤيد قانون ضريبة الدمغة

قضايا وحوادث

"الدستورية العليا" تؤكد على الحماية القانونية لأعضاء مجلس إدارة النقابات
"الدستورية العليا" تؤكد على الحماية القانونية لأعضاء مجلس إدارة النقابات

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

رئيس الدستورية يستقبل رئيس المحكمة العليا بفلسطين

#

«جبالي» يؤدي اليمين رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا

#

13 معلومة لا تعرفها عن رئيس المحكمة الدستورية الجديد

#

رئيس الدستورية الجديد يؤدي اليمين أمام الرئيس اليوم

دوري

الاهلى

بتروجت

لعب

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، في الدعوى رقم 144 لسنة 21 قضائية " دستورية": برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والتي تنص على أن " تُستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى:

 (1) فتح الاعتماد: خمسة فى الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقدًا بالكامل، فإذا غُطى بعضه نقدًا فُرضت الضريبة على ما لم يُغَط  

(3) السُلف والقروض والإقرار بالدين:

-  واحد فى الألف عن كل مبلغ يزيد على مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه.

-  ثلاثة فى الألف عن كل مبلغ يزيد على مائتى جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

-  أربعة فى الألف عن كل مبلغ يزيد على عشرة آلاف جنيه.

وتُعفى من الضريبة الودائع الآجلة بكافة أنواعها فى المصارف وهيئة البريد".

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الأعباء التى يجوز فرضها على المواطنين سواءً كان بنيانها ضريبة أو رسمًا أو تكليفًا آخر هى التى نظمها الدستور بنص المادة (119) منه، وكانت المادة (38) من الدستور، وإن خص بها النظام الضريبي متطلبًا أن تكون العدالة الاجتماعية مضمونا لمحتواه، وغاية يتوخاها، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التى يقيم المشرع عليها النظم الضريبية على اختلافها، إلا أن الضريبة بكل صورها، تمثل في جوهرها عبئًا ماليًّا على المكلفين بها، شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأعباء التى انتظمتها المادة (119) من الدستور، ويتعين بالتالى وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها أن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمنًا عليها بمختلف صوره، محددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها.

ولما كان ذلك؛ وكانت الضريبة المطعون عليها، لا تناقض الأسس الموضوعية لفرض الضريبة، ولا تجاوز أغراضها، ولا تحيف بنسبتها على الدخل المفروضة عليه، ولا ترهقه عسفًا، أو تمحيه بددًا، لا تناقض مبدأ العدالة الاجتماعية، منضبطة بأحكام الدستور، ومن ثم فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف نصوص المواد (3، 23، 34، 38، 39، 119، 120) من دستور سنة 1971، وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أى نص آخر فى دستور سنة 1971، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نجل زيدان يعلق على تجربة والده.. ويكشف موعد عودته
» زميل صلاح فى روما يتوعده فى ديربي "ميرسيسايد"
» داليا البحيرى تسدد 879 ألف جنيه للتصالح من التهرب الضريبي
» «رياض» عن غلاء الأسعار: "مصر رايحة لحتة حلوة اصبروا"
» "الحبة القاتلة" تنهي حياة طالبة فى البحيرة
» أسامة كمال: هتذبح القطة هتطلع لك العرسة
» 12 يناير.. محاكمة رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح
» عدوى "السترات الصفراء" تصل بلجيكا
» كيف سخر علاء صادق من هزيمة "الزمالك"
» خبراء فى جراحة العظام والجهاز الهضمى بالمركز الطبى العالمي
» الفتوى للتشريع تقضى بعدم خضوع اتحاد بنوك مصر لرقابة المركزى للمحاسبات

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية