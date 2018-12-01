برلمانى يطالب بتحديد موعد لغلق المحال العامة

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عضو مجلس النواب

سعد بدير

برلماني يطالب بغلق المحال العامة

شدد النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، على أهمية تحديد مواعيد لغلق المحال العامة.

وأكد  "بدير" في بيان له اليوم السبت، إن هناك حاجة ملحة لاتخاذ هذا القرار وتفعيله في كل محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يستهدف المحافظة على الموارد المهدرة والإسراف في استخدام الطاقة والكهرباء، بما ينعكس بالسلب على أجهزة الدولة.

وأضاف "بدير" أنه ينبغي إعطاء الصلاحية لكل محافظة في تحديد هذه المواعيد وفقًا لما يتناسب مع الأوضاع والعمل بها، بما يحافظ على قيمة الوقت والعمل، لافتًا إلى أهمية سن تشريع ينظم هذه المسألة.

وتابع النائب البرلماني، علينا أن نعمل جميعًا من أجل الاستفادة من الطاقات البشرية المهدرة بسبب عدم تقنين هذا الأمر، لافتا إلى أنه معمول به في البلدان الأوروبية المتقدمة، وليس تطبيقه بجديد.

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