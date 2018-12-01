"شوقى ونصر" يفتتحان المدرسة اليابانية بالعبور

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افتتاح المدرسة اليابانية
افتتاح المدرسة اليابانية

متابعات- حنان حمدتو

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طارق شوقى

سحر نصر

السفارة اليابانية

املدرسة اليابانية

افتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والسفير الياباني بالقاهرة، ماسيكي نوكي، اليوم السبت، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور، وتفقدوا المبانى التى تم إنشاؤها داخل المدرسة للوقوف على أى مآخذ أو احتياجات تتطلبها.

وتتكون المدرسة من 22 فصلاً دراسيًا لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، وتقع المدرسة على مساحة 2000 متر وبها ملاعب على مساحة 1500 متر، وتم الانتهاء من إنشاء المدرسة وتسليمها من قِبل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبلغت تكلفة المدرسة 30 مليون جنيه.

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