طاقم "ليبي" يدير الإسماعيلي وبطل بوروندي

01 ديسمبر 2018 - 02:07 م

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي "كاف"، تعيين طاقم حكام ليبي لمباراة الإسماعيلى مع بطل بوروندى فى إياب دور الـ64 لدوري الأبطال الأفريقى والمقرر لها الأربعاء المقبل على استاد الإسماعيلية.

ويضم طاقم تحكيم المباراة كلا من: عبد الواحد حرويدة ويعاونه وحيد الحاوى، وأيمن الشريف وحكم رابع صلاح الشوجى، ويراقبها الإثيوبى سليمان جبرين

جدير بالذكر أن الإسماعيلي نجح فى الفوز بهدف نظيف، وهو ما يكفيه الفوز أو التعادل بأى نتيجة لحصد بطاقة التأهل للدور المقبل بالبطولة.