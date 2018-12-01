"المشاط" تزف بشرى للفنادق متعثرة سداد الضرائب

01 ديسمبر 2018 - 02:08 م

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة عن أن 20% من الناتج المحلى يأتي من السياحة و7% من كل الصادرات للعالم.

وأضافت المشاط، فى كلمتها خلال المؤتمر الاقتصادي السنوى الثالث للأهرام تحت عنوان "الاقتصاد المصري من التعافى إلى الانطلاق"، أن قوانين السياحة تم وضعها عام 1970، ويتم العمل حاليًا مع مجلس النواب على تطويرها لكى تواكب العصر.

وتابعت ان الوزارة تقوم حاليًا بإنشاء صندوق ذي ملكية خاصة لمساعدة الفنادق المتعثرة وأيضًا نعمل فى ملف الضرائب العقارية السياحية، موضحة أنه يتم الخروج عن النمط التقليدي للترويج السياحي فى مصر من خلال حملات خاصة بالمتفوقين فنيًا ورياضيًا.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحفاظ على السياحة مرتبط بالحفاظ على البيئة والآثار، ومرتبط أيضًا بـ70 صناعة و7% من صادرات العالم، متابعة: "هناك تنافس عالمى كبير لكسب السائحين، ونهدف نحن أيضًا إلى جذبهم من خلال منظومة متكاملة".

واستطردت وزيرة السياحة قائلة: "نزيل العقبات والمعوقات والتحديات، ومنها الحج والعمرة والضرائب العقارية ومستحقات الأجانب فى برامج الطيران ودورنا تنظيمى للعمل مع الوزارات الأخرى، ومجلس النواب وخبراء السياحة، ووضعنا برنامج عمل متكامل به محاور عديدة تهدف لرفع القدرة التنافسية للقطاع، والتنمية المستدامة والتي تعطى مقومات متعددة تشمل كل المجالات"، مشيرة إلى أنه بعد 25 يناير قلت العناصر المدربة.