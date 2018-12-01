» نجل زيدان يعلق على تجربة والده.. ويكشف موعد عودته

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كشف إنزو نجل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق عن الموعد الذي سيعود فيه مدرب حامل لقب دوري أبطال أوروبا إلى مجال التدريب.

وقال إنزو زيدان لاعب فريق لوزان السويسري إن والده "الآن يرتاح، هذا أمر لطالما احتاج إليه".

وأضاف إنزو، الذي بدا مشواره في أكاديمية ريال مدريد: "والدي يحب كرة القدم، وهو يحب التدريب، هذا واضح للغاية"، لافتًا إلى أن زيزو "سيعود للتدريب قريبًا".

وتابع في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية "تدريب ريال مدريد كان جميلاً بالنسبة له، وكان يتطلب منه العديد من أوقات العمل يوميًا، وهذا ما يستشفي منه في الوقت الراهن".

وذكرت وسائل إعلام أن زيدان يقترب من خلافة جوزيه مورينيو في سدة تدريب مانشستر  يونايتد، لم تستبعد وسائل تقارير ألمانية انتقاله إلى بايرن ميونخ الذي يعاني في البوندسيليجا.

وإنزو، هو واحد من 4 أبناء لزيدان بدأوا مشوارهم في أكاديمية ريال مدريد، ويبلغ من العمر 23 عاما، وقد لعب في صفوف ألافيس.

أما ابنه الأصغر لوكا، فيظل في ريال مدريد، وهو الآن رابع اختيار في حراسة مرمى الريال.

يشار إلى أن زين الدين زيدان غادر  ريال مدريد في مايو 2018، بعد الفوز بـ3 بطولات في دوري أبطال أوروبا.

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