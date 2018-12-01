"كريستيانو" يعترف بممارسة الجنس مع الفتاة الأمريكية

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رونالدو والفتاة الأمريكية
رونالدو والفتاة الأمريكية

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الاغتصاب

منتخب البرتغال

كريستيانو رونالدو

الجنس

يوفنتوس

اعترف اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف يوفنتوس الإيطالي بممارسته الجنس مع الأمريكية كاثرين مايورجا التي اتهمته باغتصابها في لاس فيجاس عام 2009.

ونشرت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية أن كريستيانو رونالدو خضع لتحقيق فى 2009 حول تلك الواقعة، واعترف خلاله بأنه مارس الجنس معها، على الرغم من أنها أبدت رفضها خلال إقامة العلاقة الحميمية.

وقال رونالدو فى التحقيقات، "الأمور كانت طبيعية، وذهبنا إلى الغرفة سويًا، وكل ما فى الأمر أنها قالت (لا) أكثر من مرة، بحجة أننا التقينا فى نفس اليوم، وأنه لا يجوز أن نفعل ذلك، لكنى اعتقدت أنها مداعبة منها، وبالتالي أكملت ما بدأنا فعله".

وأضاف رونالدو، "كانت مستلقية على جنبها ومارسنا الجنس بتلك الوضعية لمدة حوالي 5 إلى 7 دقائق".

ونشرت الصحيفة الألمانية نص التحقيقات مع رونالدو والتى طلب خلالها مسئول التحقيقات ترجمة بعض العبارات التى قالها اللاعب من البرتغالية إلى الإنجليزية، إلا أن محامى كريستيانو أبدى تعجبه من ذلك لأنها كلمات بذيئة عن تفاصيل العلاقة بينهما.

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