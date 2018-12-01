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قضايا الدولة ترسل خطابًا للمالية لتنفيذ حكم نهائي بتعويض 5 ملايين جنيه

قضايا وحوادث

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

شيماء السيد

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وزير المالية

هيئة قضايا الدولة

تنفيذ احكام قضائية

تعويضات جمركية

أرسلت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، اليوم السبت، خطابًا إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، طلب فيه تشكيل لجنة متخصصة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ حكم نهائي بات لصالح "المالية" بالحصول على تعويض جمركي قدره أكثر من 5 ملايين جنيه.

وصرَّح المستشار عبد الرحيم علي، نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، بأن الهيئة أرفقت في خطابها، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة النقض في القضية رقم 21106 لسنة 85 قضائية، بتعويض وزارة المالية بتعويض جمركي بمبلغ 5 ملايين جنيه و67 ألفا و452 جنيهًا والمصادرة للمضبوطات.

وشملت المضبوطات 159 كيلو جرام مشغولات ذهبية و19 كيلو جرام مشغولات ماس وكميات كبيرة من الساعات الذهبية والأحجار الكريمة وأقلام ذهبية و"فصوص ماس" وغيرها على النحو المبين بالحكم.

يذكر أن حكم محكمة النقض المذكور صدر لصالح الدولة بعد طعن المتهمين للمرة الثانية وجاء بناء على دفاع هيئة قضايا الدولة خاصة أن طلب تحريك الدعوى الجنائية جاء خاليا من طلب المصادرة.

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