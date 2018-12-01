» بأمر الرئيس..أنشاء 100 مدرسة يابانية

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عبر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تواجده اليوم فى افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بالعبور، متابعًا: "أنا بكون فى قمة سعادتى حينما أكون بين الأطفال وأجد ابتسامتهم"، موجها الشكر للقائمين على خروج منتج المدارس اليابانية بهذا الشكل، حيث أن هناك جهد كبير من خلال إعداد المعلمين وتطوير المناهج .

وأوضح شوقى، خلال كلمته بحفل افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور، أن الدولك تعطى التعليم اهتماما كبيرا، حيث أنه خلال العام الحالى تم الانتهاء من إنشاء 35 مدرسة مصرية يابانية، مشيرًا إلى أن الرئيس طالب أن يصل العدد الخاص بهذا النوع من المدارس إلى 100 مدرسة، وخلال العام المقبل سيتم الانتهاء من إنشاء 65 مدرسة مصرية يابانية جديدة، مضيفًا: "إحنا نقدر فعلا تطوير التعليم ".

 وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن التعليم قديما كان يمثل للطالب "علقة"، وأصبح حاليا بعد أعمال التطوير ترفيها للطلاب، مشيرا إلى أن الوزارة والدولة يهدفان إلى الارتقاء بمستوى الطالب وبث الروح الإيجابية به، موضحا أن مناهج الترم الثانى بهذا النوع من المدارس أفضل بكثير من التيرم الأول


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