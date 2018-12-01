» بعد الخروج من البطولة العربية: تطورات بالزمالك بشأن « جروس»

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مصر

الزمالك

امير مرتضى

جروس

تمسك أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، ببقاء السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، في منصبه بعد الخروج من البطولة العربية.

ورغم انتقادات رئيس الزمالك للمدرب، لكن أمير مرتضى تمسك ببقائه حتى لا يتأثر الفريق بشكل سلبي وضرورة عدم اتخاذ أية قرارات انفعالية.

ورفض أمير مرتضى فكرة مناقشة مصير الجهاز الفني من عدمه واعتبر الأمر خارج الحسابات، وأن مسألة بقاء الجهاز الفني أمر محسوم ولا مجال للنقاش فيه.

وودع الزمالك البطولة العربية بالأمس، عقب الخسارة من الاتحاد السكندري بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بتفوق زعيم الثغر بهدف نظيف.


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