  • السبت 01 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:01 م
بحث متقدم
بنزين

موعد إلغاء بنزين 80

الاهلى

تعديل موعد مباراة الأهلي وبتروجت

نوال السعداوي: زواج الشواذ ليس حرامًا

«السعداوي»: مصر تخلفت منذ حُكم «السادات»

سوريا

سوريا.. مقتل 231 مدنيًا في نوفمبر

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قناة السويس تدر 6 مليارات دولار بنهاية 2018

وسام نوح

بلاغ للنائب العام ضد صاحبة دعوة «تقنين الدعارة»

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعتذر للمصريين عن فستانها «الفاضح»

المحكمة الدستورية

الدستورية ترفض الطعن على مواد بقانون الإجراءات الجنائية

احتجاج بالأحذية المستعملة في باريس

اعتقال 107 متظاهرين في احتجاجات باريس

فالكون

رسميا.. «فالكون» تتولى تأمين محطات المترو

رانيا يوسف تعتذر للمصريين عن فستانها «الفاضح»

آخر الأخبار

رانيا يوسف
رانيا يوسف

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

تعليق صادم من «ساويرس» عن محاكمة رانيا يوسف

#

12 يناير.. محاكمة رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح

#

بلاغ جماعي للنائب العام ضد رانيا يوسف

#

"الوحش": رانيا يوسف متعمدة على نشر الفسق والفجور

اعتذار

رانيا يوسف

فستان

فاضح

أصدرت الفنانة رانيا يوسف، بيانا رسميًا، بعد الهجوم الذي تعرضت له بسبب فستانها«المثير» في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.

وقالت يوسف في البيان:« احتراماً لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذي ارتديته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أود ان أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق، من الممكن أن يكون خانني التقدير، حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى ولم أكن اتوقع أن يثير كل هذا الغضب».

وتابعت:« وآراء مصممين الأزياء ومتخصصي الموضة غالبا ما تؤثر علي قرارات اختيار الملابس، وقد يكونوا وضعوا في الاعتبار أننا في مهرجان دولي».

واستطردت الفنانة التي أثارت جدلًا واسعًا:« لم أكن أتوقع كل ما حدث، وإن كنت أعلم لما ارتديت الفستان وهنا أكرر التأكيد على تمسكي بالقيم والأخلاق، التي تربينا عليها في المجتمع المصري التي كانت وماتزال وستظل محل احترام».

واختتمت في بيانها:« وإنني إذ أعتز بكوني فنانة لها رصيد طيب وإيجابي لدي جمهوري، فإنني أتمنى من الجميع تفهم حسن نيتي وعدم رغبتي في إغضاب أي أحد، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع.. كما أنني اعتز بانتمائي لنقابة الفنانين ولدورها التنويري وحمايتها للقيم ودفاعها عن الفن والفنانين».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميركل» تلتقي «بوتين» على هامش قمة العشرين
» «كاف» يحدد موعد التحقيق مع حكم الأهلي والترجي
» «ميسي غزة» على رادار الزمالك
» بعد الخروج من البطولة العربية: تطورات بالزمالك بشأن « جروس»
» بأمر الرئيس..أنشاء 100 مدرسة يابانية
» رسميا.. «فالكون» تتولى تأمين محطات المترو
» تعليق صادم من «ساويرس» عن محاكمة رانيا يوسف
» نجل زيدان يعلق على تجربة والده.. ويكشف موعد عودته
» 20 لاعبًا في قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا
» 6 رؤساء يشاركون بمؤتمر "الاستثمار في إفريقيا" بشرم الشيخ
» غدًا.. سماع شهادة مبارك بمحاكمة مرسي

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

نعم - 13 %
لا - 82 %
لا أهتم - 6 %
اجمالى المصوتين:520

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية