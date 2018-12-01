بلاغ للنائب العام ضد صاحبة دعوة «تقنين الدعارة»

01 ديسمبر 2018 - 04:18 م

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام ضد وسام نوح مدير المركز المصري للقانون، بعد أن طالبت في أحاديث إعلامية الدولة بتقنين الدعارة، من أجل اكتشاف مرضى الإيدز وسرعة علاجهم.

وقال "صبري" إن "نوح" قالت خلال استضافة الإعلامي محمد الغيطي، مقدم برنامج "صح النوم"، على قناة "LTC "، إن نسبة الدعارة في مصر عالية للغاية، ويجب على الدولة تقنينها من أجل اكتشاف مرضى الإيدز وسرعة علاجهم، موضحة أنها ألَّفت كتابا بعنوان "الدعارة بين التقنين والتجريم" ورُفض نشره.

وجاء حديث "نوح" تعليقًا على طرح "فياجرا السيدات" بالأسواق المصرية، والتي تُعرف إعلاميا بـ"الحباية الروز".



