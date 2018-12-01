» «كاف» يحدد موعد التحقيق مع حكم الأهلي والترجي

01 ديسمبر 2018 - 04:18 م

كشفت تقارير صحفية جزائرية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، حدد يوم الخميس المقبل، موعدًا للتحقيق مع الحكم الجزائري مهدي عبيد.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" إيقاف الحكم الجزائرى مهدى عبيد وتحويله للتحقيق عقب الأحداث التى شهدتها مباراة الأهلى والترجى التونسى التى أقيمت بملعب "برج العرب"، فى "ذهاب" نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3 -1.

وأضاف موقع dzfoot أن الحكم مهدى عبيد يحظى بدعم واسع من جانب الاتحاد الجزائرى لكرة القدم.

يأتى هذا فى الوقت الذى لم يكشف فيه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" موعد خضوع الحكم الزامبي سيكازوى للتحقيق بعدما تم إيقافه بعدما تغاضى عن احتساب هدف صحيح لنادى أول أغسطس الأجواى فى شباك الترجى التونسى بـ"إياب" نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الترجى التونسى توج بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه على حساب الأهلى المصرى هذا العام.



