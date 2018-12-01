موعد إلغاء بنزين 80

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وكالات

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البترول

وقود

بنزين

بنزين 80

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنها لم تنتهِ بعد من دراسة طرح بنزين 87 بدلًا من بنزين 80، وبالتالي لم تحدد موعدًا لطرح هذا البنزين خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقال بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن هذا المنتج يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين كفاءة الوقود لمواكبة التطورات التي تشهدها محركات السيارات، حيث إن هذا النوع يجعل المحركات تعمل بكفاءة أفضل ويسهم في الحفاظ على البيئة، مؤكدةً أنه بمجرد الانتهاء من هذه الدراسة وتحديد مواصفات البنزين الجديد من قبل هيئة التوحيد القياسي سيتم الإعلان عن ذلك بكل شفافية للرأي العام.

وأشارت الوزارة، إلى أنها حريصة كل الحرص على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، جنباً إلى جنب مع سعيها في الوقت الحالي على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.



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