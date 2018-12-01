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«ميركل» تلتقي «بوتين» على هامش قمة العشرين

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ميركل وبوتين
ميركل وبوتين

وكالات - خالد الشرقاوي

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بوتين

قمة العشرين

الارجنتين

ميركل

تجتمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة "مجموعة العشرين" في الأرجنتين.

وقال مجلس الوزراء الألماني، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "اللقاء سيعقد صباح اليوم (السبت) بتوقيت الأرجنتين، وقد تم التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد".

وألغت ميركل اجتماعات لها كانت مقررة، الجمعة، على هامش اجتماع القمة، مع كل من الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ.

ومساء الجمعة، انطلقت أعمال القمة، بمشاركة زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصاديًا في العالم، وتختتم في وقت لاحق من السبت.

ويعتزم قادة بلدان المجموعة، خلال القمة، العمل على توسيع التجارة الحرة على الصعيد العالمي، رغم التوتر الاقتصادي المتصاعد عالميا.

وتنعقد القمة الاقتصادية العالمية، في ظل مواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ أكبر اقتصادين في العالم.



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