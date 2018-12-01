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مميش:

قناة السويس تدر 6 مليارات دولار بنهاية 2018

مال وأعمال

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وكالات

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قناة السويس

دولار

مميش

عائدات

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة ورئيس المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، إن هناك توقعات بوصول عائدات قناة السويس لنحو 6 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري 2018، لتحقق بذلك أكبر عائد في تاريخ القناة.

وأكد "مميش"، خلال لقائه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم السبت، بمقر مركز التدريب والمحاكاة بالإسماعيلية على هامش إعلان انطلاق حملة 100 مليون صحة، أن مشروع المجرى الملاحي الجديد لقناة السويس ساهم في رفع التصنيف العالمي لقناة السويس بين القنوات الملاحية.

وأضاف أن المشروع ساهم في تقليل زمن مرور السفن داخل المجرى الملاحي مع نمو حجم التجارة العالمية، وتحقيق أمان ملاحي بمواصفات عالمية.

وأرجع زيادة عائدات القناة، خلال العامين الماضيين، إلى بدء تعافي حركة التجارة العالمية المنقولة بحراً وإتباع إدارة القناة سياسة تسويقية مرنة في اجتذاب خطوط ملاحية جديدة ومنح تخفيضات لعدد من الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى توسعات قناة السويس التي أدت لزيادة الطاقة الاستيعابية للمجرى الملاحي.



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