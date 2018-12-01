«السعداوي»: مصر تخلفت منذ حُكم «السادات»

01 ديسمبر 2018 - 04:31 م

أشادت الكاتبة والناشطة النسائية "نوال السعداوي"، بالخطوة التونسية نحو المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، داعية إلى الاقتداء بها وتكرار التجربة في بلدان عربية أخرى.

وقالت "السعداوي"، إن المساواة لا يجب أن تقتصر على الإرث، وإنما في كل شيء، في الإرث والنسب وفي الزواج والطلاق وكل شيء.

وأضافت: "يجب أن لا تكون هناك أي تفرقة بين البشر على أساس الدين أو الجنس أو الطبقة أو أي شيء آخر".

واعتبرت "السعداوي" في مقابلة مع الإذاعة الألمانية، تونس سباقة بسبب الحركة النسائية المتواجدة بها، مشيرة إلى أن مصر تخلفت منذ أيام الرئيس الراحل "محمد أنور السادات"، بعدما كانت في الطليعة.

وتابعت: "نحن في مصر أيضاً خطونا خطوات.. نحن في مصر أيضاً في تقدم ونسير بشجاعة، ولكن أمامنا طريق طويل".

وشددت الناشطة المصرية على ضرورة إبعاد الدين عن أمور السياسة والمجتمع، داعية إلى تشجيع الناس على التكلم في المساواة في الإرث وفي النسب.



