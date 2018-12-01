  • السبت 01 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:02 م
بحث متقدم
بنزين

موعد إلغاء بنزين 80

الاهلى

تعديل موعد مباراة الأهلي وبتروجت

نوال السعداوي: زواج الشواذ ليس حرامًا

«السعداوي»: مصر تخلفت منذ حُكم «السادات»

سوريا

سوريا.. مقتل 231 مدنيًا في نوفمبر

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قناة السويس تدر 6 مليارات دولار بنهاية 2018

وسام نوح

بلاغ للنائب العام ضد صاحبة دعوة «تقنين الدعارة»

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعتذر للمصريين عن فستانها «الفاضح»

المحكمة الدستورية

الدستورية ترفض الطعن على مواد بقانون الإجراءات الجنائية

احتجاج بالأحذية المستعملة في باريس

اعتقال 107 متظاهرين في احتجاجات باريس

فالكون

رسميا.. «فالكون» تتولى تأمين محطات المترو

"الوزراء" يوافق على إنشاء أول منطقة حرة منذ 4 سنوات

الحياة السياسية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

الحكومة تقرر إنشاء منطقة حرة خاصة بمدينة بدر

#

«عبد العال»: «فساد المحليات وصل للركب»

#

خاشقجي: هذا ما طالبت به الإخوان قبل 5 سنوات

#

هذا ما قلته شيري عادل في أول تغريدة لها بعد زواجها

أعلن مجلس الوزراء موافقته على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية (تحت التأسيس) بمدينة بدر.

وأفادت رئاسة الوزراء، في بيان للمجلس، أن المنطقة الجديدة هي أول منطقة حرة منذ عام 2014، وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، في أنشطة الغزول الرفيعة والسميكة، وإنتاج الأقمشة، وإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة.

وبحسب قرار الموافقة على التأسيس فإن المنطقة تعمل في "تصنيع وتجهيز جميع أنواع المهمات والأدوات المكتبية والأثاث سواء الخشبي أو المعدني أو البلاستيكي، بنسبة مكون محلي تصل إلى 80%، فيما عدا الملابس الجاهزة بنسبة 100%".

وتستهدف المنطقة تحقيق صادرات بقيمة 400 مليون دولار، عبر استثمارات بواقع 200 مليون دولار، ويتوقع أن توفر 3 آلاف فرصة عمل.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميركل» تلتقي «بوتين» على هامش قمة العشرين
» «كاف» يحدد موعد التحقيق مع حكم الأهلي والترجي
» «ميسي غزة» على رادار الزمالك
» بعد الخروج من البطولة العربية: تطورات بالزمالك بشأن « جروس»
» بأمر الرئيس..أنشاء 100 مدرسة يابانية
» رسميا.. «فالكون» تتولى تأمين محطات المترو
» تعليق صادم من «ساويرس» عن محاكمة رانيا يوسف
» نجل زيدان يعلق على تجربة والده.. ويكشف موعد عودته
» 20 لاعبًا في قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا
» 6 رؤساء يشاركون بمؤتمر "الاستثمار في إفريقيا" بشرم الشيخ
» غدًا.. سماع شهادة مبارك بمحاكمة مرسي

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية