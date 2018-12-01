"الوزراء" يوافق على إنشاء أول منطقة حرة منذ 4 سنوات

أعلن مجلس الوزراء موافقته على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية (تحت التأسيس) بمدينة بدر.

وأفادت رئاسة الوزراء، في بيان للمجلس، أن المنطقة الجديدة هي أول منطقة حرة منذ عام 2014، وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، في أنشطة الغزول الرفيعة والسميكة، وإنتاج الأقمشة، وإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة.