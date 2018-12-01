"الوزراء" يوافق على إنشاء أول منطقة حرة منذ 4 سنوات

أعلن مجلس الوزراء موافقته على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية (تحت التأسيس) بمدينة بدر.
وأفادت رئاسة الوزراء، في بيان للمجلس، أن المنطقة الجديدة هي أول منطقة حرة منذ عام 2014، وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، في أنشطة الغزول الرفيعة والسميكة، وإنتاج الأقمشة، وإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة.
وبحسب قرار الموافقة على التأسيس فإن المنطقة تعمل في "تصنيع وتجهيز جميع أنواع المهمات والأدوات المكتبية والأثاث سواء الخشبي أو المعدني أو البلاستيكي، بنسبة مكون محلي تصل إلى 80%، فيما عدا الملابس الجاهزة بنسبة 100%".
وتستهدف المنطقة تحقيق صادرات بقيمة 400 مليون دولار، عبر استثمارات بواقع 200 مليون دولار، ويتوقع أن توفر 3 آلاف فرصة عمل.