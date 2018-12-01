» بوش "الأب".. واجه عاصفة اقتصادية ورحل مكتئبًا بسبب صدام

01 ديسمبر 2018 - 05:46 م

رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الرئيس الأمريكي السابق جورج اتش.دبليو بوش (الأب)، عن عمر يناهز 94 عاما، والذي توضع فترة حكمه ضمن أهم الفترات التي مرت على الولايات المتحدة الأمريكية بل والعالم كله.

وقال ابنه الرئيس السابق جورج دابليو بوش، في بيان على "تويتر": "يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفين ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة".

الفترة الأسوأ في الحكم

وشهدت فترة حكم بوش (الأب) أحداثا ضخمة على المستوى الدولي كتفكك الاتحاد السوفيتي، وعلى مستوى الشرق الأوسط كغزو العراق للكويت، وعلى المستوى المحلي الأمريكي تردي الوضع الاقتصادي، وصف بأنه أسوأ ركود واجه الاقتصاد الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن أحداث حرب الكويت كانت الفترة الأسوأ على المستوى الشخصي له في الحكم والتي تسببت له في الدخول في حالة من الاكتئاب.

غزو الكويت

يقول لجون ميتشام في كتابه "القدر والسلطة: الأوديسة الأمريكية جورج هربرت ووكر بوش"، إنه بعد سيطرة القوات العسكرية العراقية على جميع الأراضي الكويتية، قطع جورج بوش إقامته في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد وعاد إلى البيت الأبيض بعد ظهر الأحد الموافق الخامس من أغسطس 1990، (الحرب العراقية على الكويت بدأت 2 أغسطس وسيطرة على الكويت في 4 أغسطس)، وقال بوش معلقا على ما حدث "هذا الوضع لن يستمر.. هذا الوضع لن يستمر.. هذا عدوان ضد الكويت".

وعد بوش الأب بأن "الوضع لن يستمر" فاجئ مستشاريه المقربين في البيت الأبيض وسأله مستشاره للأمن القومي برنت سكوكروفت "من أين حصلت على أن هذا الوضع لن يستمر؟" فأجاب بوش "هذا أمر يخصني.. هذا هو ما أشعر به".

وبحسب الكتاب سأل روبرت غيتس، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، حينها، جورج بوش عما سيفعله إذ لم يحصل على تفويض من الكونغرس، فرد عليه "إذا لم أحصل على الأصوات اللازمة في الكونغرس للحرب فإنني ذاهب للقيام بذلك على أي حال.. وإذا ما تم عزلي فليكن".

ووافق الكونجرس على طلب جورج بوش الأب بشن الحرب على العراق إذا فشلت جهود الوساطة التي كانت تقودها الأمم المتحدة لخروج القوات العراقية من الكويت.

وتمكن جورج بوش من تشكيل تحالف دولي لتحرير الكويت، وتشكلت هذه القوات من 32 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغ عددها حوالي 960.000 فرد نصفهم جنود أمريكان، وأعلن في 7 أغسطس بدأ الحرب على العراق في خطاب متلفز شهير.

الاكتئاب بسبب صدام

ونجحت قوات في طرد القوات العراقية من الأراضي الكويتية، وخسرت قوات التحالف خلال الحرب أكثر من 500 عسكري أغلبهم من الولايات المتحدة.

ويكشف الكتاب أن جورج بوش (الأب) أصيب بالاكتئاب بعد الحرب على العراق، وقال مساعده مارلين فيتز ووتر إنه اشتبه في أنه كان بسبب اضطراب الغدة الدرقية، وأوضح ميشام أن حالة الاكتئاب كانت بسبب خيبة أمله لأن صدام حسين بقي في السلطة.

مشاكل اقتصادية

مثلت حرب الكويت نصرا كبيرا للقدرة العسكرية الأمريكية وعززت إلى حد كبير معنويات البلاد، ففي اللحظة التي أصبحت عنوان رئاسة بوش، تمكنت الولايات المتحدة وحليفاتها من دحر الجيش العراقي الغازي في غضون 100 ساعة فقط.

عزز ذلك النصر موقع بوش رغم القرار الذي اتخذ حينئذ بعدم التوجه إلى بغداد مما سمح للرئيس العراقي صدام حسين بالبقاء في الحكم.

وتقول شبكة "بي بي سي"، إنه رغم حصول "بوش" على شعبية تجاوزت الـ 90 بالمئة عقب الحرب، كان قراره التركيز على العلاقات الخارجية على حساب الشأن الداخلي سببا لتعرضه لانتقادات بأنه يهمل الوضع الاقتصادي المتردي وعلى وجه التحديد أسوأ ركود واجهه الاقتصاد الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

ولكن بوش، الذي كانت حريته في التصرف مقيدة بكونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون، بقي مصرا على أن الأزمة الاقتصادية قد بلغت ذروتها وان الأمر آيل للتحسن إذ قال آنذاك "سننقذ هذه الأمة من الصعوبات، بوصة ببوصة ويوما بيوم، وأولى بأولئك الذي يسعون إلى إيقافنا أن ينأوا بأنفسهم".

لكن الناخبين لم يصدقوه، وما زاد الطين بلة أن بوش اتخذ الخطوة التي كان قال إنه لن يتخذها مطلقا: قام برفع الضرائب المفروضة على كاهل الأمريكيين.

كانت حملة الانتخابات الرئاسية لعام 1992 كارثية بالنسبة لبوش، فقد خذله القائمون على حملته الانتخابية وكان عليه التصدي لتحد قوي من السياسي المحافظ بات بيوكانان للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

ولم يتمكن "بوش" من مجاراة عنفوان منافسه الشاب، المرشح الديمقراطي بيل كلينتون حاكم ولاية اركنساو الذي عبر عن نظرة جديدة لأمريكا اعترف بوش بعجزه عن التعبير عنها، ومني بخسارة كبيرة في الانتخابات.