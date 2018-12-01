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إخلاء سبيل

قلب نظام الحكم

أمن الدولة

وائل عباس

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إخلاء سبيل المدون وائل عباس فى اتهامه ببث أخبار كاذبة، " حسب ما نشر في القاهرة 24" والتحريض على قلب نظام الحكم، مع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

ويواجه المتهم بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى “فيس بوك” لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



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