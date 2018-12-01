» أردوغان يلتقي بوتين على هامش قمة العشرين

01 ديسمبر 2018 - 05:59 م

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأفادت وكالة الأناضول أن اللقاء بدأ الساعة 14: 25 بتوقيت جرينتش، وما يزال جاريًا بعيدًا عن وسائل الإعلام.

وانطلقت أعمال القمة الجمعة، وشهدت على هامشها العديد من اللقاءات الثنائية بين الزعماء، وتختتم في وقت لاحق السبت.

وتهدف نسخة هذا العام من الاجتماع السنوي توسيع التجارة الحرة على الصعيد العالمي، رغم تصاعد النزعات الحمائية، خصوصًا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.