إقامة أول قداس للمسيحيين في السعودية

01 ديسمبر 2018 - 06:01 م

كشف الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها، اليوم السبت، عن إقامة أول قداس لطائفته بالعاصمة السعودية الرياض ضمن زيارته الحالية للمملكة بناءً على دعوة من الديوان الملكي السعودي.

ونقلت البوابة الإلكترونية لصحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، عن الأنبا مرقس، قوله: إن "زيارته الأولى للمملكة تأتي لتفقد الأقباط في المملكة والاطمئنان على أحوالهم في بلدهم الثاني".

وأكد المسئول الكنسي البارز أن "الأقباط يقيمون في بلدهم الثاني"، موضحًا أن "زيارته جاءت بدعوة كريمة من الديوان الملكي السعودي؛ حيث تستمر الزيارة حتى 17 من الشهر الحالي".

وكشف مطران شبرا الخيمة أنه "تم بالفعل إقامة أول قداس إلهي في السعودية، وتحديدا في العاصمة الرياض؛ حيث تم توفير قاعة بأحد الشاليهات بالمدينة وإقامة القداس بها بحضور عشرات الأقباط".

ونفى الأنبا مرقس"وجود كنيسة على الأراضي السعودية حتى الآن".

ولم تعلن الكنسية المصرية ولا السعودية رسميا عن إقامة القدس وهو الأول للمسيحيين بالمملكة حتى نشر هذا الخبر.



