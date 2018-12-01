المتهم بخطف طفل بمدينة بدر: "سرق مني التليفون وهددني باللي عليه"

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خطف

احتجاز

طفل الشروق

بدأت نيابة الشروق وبدر، التحقيق مع 4 متهمين باختطاف طفل 15 سنة واحتجازه والتعدي عليه بالضرب بمدينة بدر.

وقال المتهم الرئيسي "م.و "أن المجني عليه "أ. م"، 15 سنة، تمكن من سرقة هاتفه، ورفض إرجاعه وقام بابتزازه بالرسائل والمحادثات الموجودة بالهاتف، لذلك استعان  بباقي المتهمين وقاموا بالإمساك بالمجني عليه واحتجازه لأخذه الهاتف منه .

وتمكن ضباط قسم شرطة بدر من القبض على "م.و "، ع.ك "، "ف ن "، "أ.م "، لخطفهم طفلا والتعدي عليه بالضرب بمدينة بدر، وبإجراء التحريات  تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.



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