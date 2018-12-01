  • السبت 01 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:46 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبتروجت

بوش (الأب)

لماذا بكى الخليجيون لرحيل بوش "الأب"؟

أول قداس للمسيحيين في العاصمة السعودية الرياض

إقامة أول قداس للمسيحيين في السعودية

وائل عباس يهاجم "إسلام البحيري" بضراوة

إخلاء سبيل المدون وائل عباس

ضحية السعودية

أسرة الشاب المقتول بالسعودية: «كنا مستنيين يرجع عشان نجوزه»

بنزين

موعد إلغاء بنزين 80

الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد

نوال السعداوي: زواج الشواذ ليس حرامًا

«السعداوي»: مصر تخلفت منذ حُكم «السادات»

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعتذر للمصريين عن فستانها «الفاضح»

جورج بوش (الأب)

بوش "الأب".. واجه عاصفة اقتصادية ورحل مكتئبًا بسبب صدام

«ترامب» يلغي مؤتمرًا صحفيًا بسبب وفاة جورج بوش الأب

عرب وعالم

ترامب
ترامب

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

لماذا بكى الخليجيون لرحيل بوش "الأب"؟

#

بوتين يعزي جورج بوش الابن بوفاة والده

#

أول تعليق لـ"بوش" الابن بعد وفاة والده

#

"أوباما" عن وفاة بوش الأب: قلوبنا ممتلئة بالامتنان

ترامب

جورج بوش

مؤتمر صحفي

الارجنتين

أعلن الرئيس الأمريكي، دوانلد ترامب، اليوم السبت، عن إلغاء المؤتمر الصحفي، الذي كان من المقرر عقده في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وذلك احتراما لرحيل الرئيس جورج بوش الأب.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، كتب ترامب: "كنت أتطلع بشدة إلى عقد مؤتمر صحفي قبل مغادرة الأرجنتين، لأننا حققنا نجاحا كبيرا في تعاملنا مع مختلف البلدان وقادتها في مجموعة العشرين".

وأضاف ترامب أنه "مع ذلك، احترامًا لعائلة بوش والرئيس السابق جورج إتش. دبليو. بوش سننتظر حتى بعد الجنازة لعقد مؤتمر صحفي".

وأعلن جيم ماكغارث، المتحدث باسم عائلة بوش، عن وفاة جورج بوش الأب، الرئيس الـ41 للولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر ناهز 94 عاما.

بوش الأب كان له باع طويل في السياسة الأمريكية حيث كان ابن سيناتور بالكونغرس الأمريكي، وخدم بدوره كسيناتور جمهوري وتمرس في العلاقات الدبلوماسية وشغر منصب رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «المالية»: شهر على انتهاء مهلة إعفاء ممولي الضرائب
» ريفر بلايت يرفض خوض نهائي القرن
» دمج 23 شركة تابعة للقابضة للغزل في 10 شركات
» تعطيل الدراسة ليومين في محافظة عراقية بسبب السيول
» «ترامب» يلغي مؤتمرًا صحفيًا بسبب وفاة جورج بوش الأب
» نزوح أكثر من 5 آلاف عائلة بسبب هجمات النظام في إدلب
» بوش "الأب".. واجه عاصفة اقتصادية ورحل مكتئبًا بسبب صدام
» أردوغان يلتقي بوتين على هامش قمة العشرين
» الاتحاد العربي يحدد موعد قرعة دور الـ8 بكأس زايد
» فرنسا تحترق.. بث مباشر للاشتباكات بين الشرطة والمحتجين
» استقالة وزير بريطاني احتجاجا على الخروج من الاتحاد الأوروبي

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:13 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري