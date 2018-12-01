» «ترامب» يلغي مؤتمرًا صحفيًا بسبب وفاة جورج بوش الأب

01 ديسمبر 2018 - 06:06 م

أعلن الرئيس الأمريكي، دوانلد ترامب، اليوم السبت، عن إلغاء المؤتمر الصحفي، الذي كان من المقرر عقده في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وذلك احتراما لرحيل الرئيس جورج بوش الأب.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، كتب ترامب: "كنت أتطلع بشدة إلى عقد مؤتمر صحفي قبل مغادرة الأرجنتين، لأننا حققنا نجاحا كبيرا في تعاملنا مع مختلف البلدان وقادتها في مجموعة العشرين".

وأضاف ترامب أنه "مع ذلك، احترامًا لعائلة بوش والرئيس السابق جورج إتش. دبليو. بوش سننتظر حتى بعد الجنازة لعقد مؤتمر صحفي".

وأعلن جيم ماكغارث، المتحدث باسم عائلة بوش، عن وفاة جورج بوش الأب، الرئيس الـ41 للولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر ناهز 94 عاما.

بوش الأب كان له باع طويل في السياسة الأمريكية حيث كان ابن سيناتور بالكونغرس الأمريكي، وخدم بدوره كسيناتور جمهوري وتمرس في العلاقات الدبلوماسية وشغر منصب رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA ".