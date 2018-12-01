لماذا بكى الخليجيون لرحيل بوش "الأب"؟

01 ديسمبر 2018 - 06:09 م

نعى خليجيون، الرئيس الأمريكي السابق جورج اتش.دبليو بوش (الأب)، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عن عمر يناهز 94 عاما.

وأعلن ابنه الرئيس السابق جورج دابليو بوش، في بيان على "تويتر": "يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفين ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة".

وعبر مسؤولون ومواطنون خليجيون عن حزنهم لرحيل الرئيس الأمريكي الأسبق، والذي تمكن من تشكيل تحالف دولي لتحرير الكويت، إبان غزة العراق عام 1990، معلنًا الحرب على بغداد.

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوفاة بوش الأب الرئيس الـ 41 لأمريكا، مؤكدًا أن بوش الأب رفض الاحتلال العراقي للكويت منذ الساعات الأولى.

وأشاد بالقرارات المصيرية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تحت قيادته وبدوره المحوري في تشكيل التحالف الدولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحرير الكويت .

وأضاف أن مواقف بوش الأب ستظل ماثلة في ذاكرة أهل الكويت لن تنسى، منوها بدوره في تعزيز دور بلاده لخلق نظام دولي جديد يقوم على العدالة والمساواة بين الدول.

فيما عبر الدكتور عبدالخالق عبدالله، المستشار السابق للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، عن حزنه لرحيل الرئيس الأمريكي، حيث نشر صورة له على موقع "تويتر" معلقًا عليها "رحمه الله".

فيما قالت مواطنة كويتية على "تويتر"، "الوحيد الذي لم يعايرنا بتحريرنا من الغزو الغاشم تجوز عليك الرحمة وإن كنت غير مسلم لكن أفعالك تشهد لك".

الوحيد الذي لم يعايرنا بتحريرنا من #الغزو الغاشم تجوز عليك الرحمه وان كنت غير مسلم لكن افعالك تشهد لك #جورج_بوش_الأب pic.twitter.com/763P6Lb8zy — M-AlT (@bent_alasayil) 1 ديسمبر 2018

ونشر آخرون أغنية للفنان الراحل عبدالحسين عبد الرضا يغني لجورج بوش الأب (حياك الله مستر بوش)"، وقال آخر "بفضل الله ثم بفضل هذا الرجل تم تحرير الكويت، عز الله أن أمك جابت رجال".

فيديو|

الفنان الراحل الكبير عبدالحسين عبد الرضا يغني ل #جورج_بوش_الأب (حياك الله مستر بوش) pic.twitter.com/5176PvQiv7 — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) 1 ديسمبر 2018

كما نشر محمد النغيمش قصيدة نادرة في مدح الرئيس الراحل في مجلس الأمة الكويتي للشاعر طلال السعيد.

قصيدة نادرة في مدح الرئيس #جورج_بوش_الأب في مجلس الأمة الكويتي للشاعر طلال السعيد https://t.co/dYYTUq8Ltz



ترجمها د. سعد بن طفلة وصفق لها الرئيس والنواب والحكومة طويلا @Saadbin6iflah

قلما يحضر رؤساء بلدان أخرى برلمان الكويت وهذه من الجلسات التاريخية — د. محمد النغيمش (@MAlNughaimish) 1 ديسمبر 2018

كانت الولايات المتحدة بقيادة جورج بوش الأب قد لعبت دورا بارزا في حرب تحرير الكويت، التى حملت اسم "عاصفة الصحراء" فى مطلع عام 1991 بعد قيام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين باحتلال الكويت، في آب/أغسطس 1990 وإعلان ضمها إلى بلاده تحت اسم"المحافظة رقم 19".







