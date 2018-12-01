بتروجت يهدد بالانسحاب أمام الأهلي

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المصريون

الاهلى

بتروجت

هدد الجهاز الفني لفريق بتروجت بقيادة مؤمن سليمان، بالانسحاب من مباراته أمام الأهلي، بسبب أزمة قميص المباراة والتي تفجرت قبل بداية اللقاء بنصف ساعة.

وهدد مسؤولو الفريق البترولي بعدم خوض المباراة في حالة لم يغير الأهلي قميصه الأساسي وهو الأحمر وخوض اللقاء بالزي البديل وهو الأزرق.

ويحاول مراقب المباراة حل الأزمة من خلال الحديث مع إداري فريق بتروجت وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي والذي بدوره الأخير أكد أنه لا يمتلك الزي الاحتياطي.


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