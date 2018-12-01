» تعطيل الدراسة ليومين في محافظة عراقية بسبب السيول

01 ديسمبر 2018 - 06:19 م

أعلن مجلس محافظة نينوى شمالي العراق، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس في المحافظة ليوم الأحد، بعد أن أعلنت حالة الطوارئ في وقت سابق بالمحافظة ذاتها ليوم السبت فقط.

وبيّن رئيس مجلس المحافظة سيدو جتو، في بيان، أن "الدوام سيستمر بباقي الدوائر الحكومية"، بحسب "الأناضول".

وطالب "جتو"، الموظفين والدوائر الخدمية إلى "الانتظام بالدوام ومضاعفة الجهود واستنفار الآليات والكوادر لتصريف مياه الامطار الغزيرة التي هطلت، أو تلك المتوقع هطولها".

ودعا جتو المواطنين بـ"التعاون مع الكوادر الخدمية، من أجل تصريف مياه الأمطار بأفضل السبل، وإبلاغ الجهات الخدمية والمختصة بأية مشاكل ومعوقات تعرقل تصريف مياه الأمطار".

وتتعرض محافظة نينوى منذ فجر السبت، إلى تساقط أمطار غزيرة، أدت إلى غرق العديد من الشوارع وإغلاق العديد من الطرقات بين مركز المحافظة (الموصل) والقرى والبلدات المحيطة.

وكانت الأمطار التي رافقتها رياح عاتية، تسببت باقتلاع الأشجار وإسقاط أعمدة كهرباء في مناطق شرقي وجنوبي العراق؛ ما أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي لساعات.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الأسبوع الماضي، ارتفاع ضحايا السيول الناجمة عن أمطار غزيرة إلى 21 قتيلًا و180 مصابًا في أرجاء العراق، خلال الأسبوع الماضي.

ولا تزال الأمطار تهطل على نحو متقطع في أرجاء العراق، منذ الأسبوع الماضي؛ ما أدى إلى سيول غمرت مئات المنازل وحاصرت مواطنين.