» دمج 23 شركة تابعة للقابضة للغزل في 10 شركات

01 ديسمبر 2018 - 06:22 م



قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، إنه من المقرر دمج 23 شركة في 10 شركات بغرض التخصص بينها 3 مراكز صناعية كبرى (المحلة وكفر الدوار وحلوان).



وأوضح أن الخطة تتضمن توريد عدد ضخم من الماكينات والمعدات الحديثة للمصانع، وكذلك تأهيل العنصر البشري.



وأشار إلى أنه يتم تحديث محالج القطن التابعة وتقليص عددها من 25 إلى 11 محلجاً، مع رفع الطاقة الإنتاجية 3 أضعاف.



وبيّن الوزير، أنه سيتم تمويل خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج التي تبلغ تكلفتها التقديرية نحو 25 مليار جنيه من خلال حصيلة بيع الأصول العقارية غير المستغلة.



ولفت إلى مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب، من خلال تحديث كامل للمصانع لرفع الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح إلى 500 ألف طن، والمسبوكات إلى 10 آلاف طن.



ونوه بدعوة شركات عالمية للدخول في شراكة مع شركة النقل والهندسة للتوسع في إنتاج الإطارات وخاصة للجرارات الزراعية، وكذلك الاستعانة باستشاري للوقوف على الحالة الفنية لشركات الأسمدة والأدوية التابعة وتحديد احتياجات التطوير.





