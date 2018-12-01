أردوغان يلتقي رئيس وزراء اليابان على هامش قمة العشرين

01 ديسمبر 2018 - 06:22 م

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش قمة "مجموعة العشرين" المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

ووفق وكالة "الأناضول"، استمر اللقاء مدة 40 دقيقة، بعيدا عن وسائل الإعلام.

وحضر اللقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ووزيرة التجارة روهصار بكجان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس المخابرات هاقان فيدان.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، انطلقت أعمال القمة، بمشاركة زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصاديًا في العالم، وتختتم في وقت لاحق من السبت.