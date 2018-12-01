نائب: لهذه الأسباب.. مصر مؤهلة لاستضافة أمم أفريقيا 2019

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بعدما سحب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ملف تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 من دولة الكاميرون رسميًا لعدم جاهزيتها لاستضافة البطولة، تعالت الأصوات في مصر للمطالبة بضرورة تقديم مصر لملف رسمي للاتحاد الأفريقي لتنظيمها، في ظل جاهزية الملاعب، والفنادق لاستضافة المنتخبات القارية.

 
وطالب النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، أشرف صبحي وزير الرياضة، والاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة بتقديم ملف رسمي لطلب مصر استضافة بطولة الأمم الأفريقية، بعد سحب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من الكاميرون.

 

وأضاف البطيخي لـ "المصريون"، أن "هناك العديد من العوامل ستؤدي إلى فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية؛ أهمها البنية الأساسية القوية التي تتمتع بها الملاعب والاستادات الرياضية في مصر، على رأسها استاد برج العرب، واستاد القاهرة، واستاد المقاولون العرب، واستاد بترسبورت، واستاد الدفاع الجوي".

وأشار إلى أن "مصر تتمتع بحضور جماهيري قوي ويصل عدد الجماهير أحيانًا إلى 30 و50 ألف مشجع في المباراة الواحدة، ما يعزز من مكانة مصر وأحقيتها في استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019".

 

وأوضح البطيخي، أنه "يوجد بمصر العديد من الفنادق الفخمة في مصر التي تصلح لإقامة العديد من المنتخبات الأفريقية التي ستشارك في كأس الأمم الأفريقية 2019، وهو ما يؤهل مصر لتنظيم البطولة عن جدارة".

 

وذكر أن "مصر نظمت وفازت بكأس الأمم الأفريقية عدة مرات ولها سمعتها الكروية القوية في القارة السمراء، وهذا يؤكد حقها في استضافة البطولة الأفريقية المقررة في العام القادم".

 

وقال البطيخي إن هناك اجتماع مرتقب مع وزير الرياضة في مجلس النواب في 9 ديسمبر الجاري، آملاً أن يستجيب وزير الرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم لطلبه، وأن يتم الإسراع لتقديم الملف الرسمي لمصر إلى "الكاف" لتنظيم مصر للبطولة.

 

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