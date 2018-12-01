«السراج» يصل الأردن وسط أنباء عن لقاء يجمعه بـ«حفتر»

01 ديسمبر 2018 - 06:54 م

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، اليوم السبت، إلى الأردن في زيارة رسمية إلى المملكة، يجري خلالها مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وسيلتقي السراج، خلال الزيارة التي يرافقه فيها وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين، مع رئيس الوزراء عمر الرزاز.

من جهته توجه المشير خليفة حفتر إلى عمان، حيث نشر السفير الليبي لدى الأردن محمد البرغثي، صورة تجمعه بالمشير حفتر.

وقال محمد البرغثي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء الأربعاء، إن اللقاء تناول حديثا حول الوطن وبناء الدولة.

وأضاف: "أكد المشير حرصه على وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه، والتزامه بإجراء الانتخابات واحترامه للتداول السلمي للسلطة".

متابعا بالقول: "في تقديري إن هذه أمور بالغة الأهمية يجب البناء عليها، فهي تمثل الأسس التي ينبغي أن تبنى عليها دولتنا الوطنية المأمولة، حفظ الله الوطن".



