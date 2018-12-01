تشميع صيدليتين لإدارتهما بدون ترخيص

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ضبط صيدلية تبيع أدوية بدون فواتير
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الصحة

ترخيص

صيدليات

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في تصريحات صحفية السبت أنه تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات محافظ الشرقية وبناءاً على المعلومات الواردة لمديرية الصحة والتي تفيد بوجود مكانين غير مرخصين بقرية بنى عمر- مركز فاقوس يقوما بالاتجار بالأدوية البشرية وكلاهما يضع لافتة صيدلية، وعليه قامت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالتنسيق مع هيئة الرقابة التموينية بالشرقية بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المكانين

أسفرت جهود الحملة عن ضبط صيدليتين بدوت ترخيص وتحريز 24500 قرص وعبوة وزجاجة يتم تداولهم بداخلهما منها 5572 قرصا وعبوة وكيسا وزجاجة غير مصرح بتداولهم بالصيدليات منها أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية خاصة بوزارة الصحة وغير مصرح ببيعها وتداولها بالصيدليات، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية بدون فواتير، ومستلزمات طبية صدر بها منشور من وزارة الصحة، وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتشميع المكانين بكامل محتوياتهما من أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير وعمل المحاضر اللازمة بأرقام 38826، 38827 جنح فاقوس لسنة 2018

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على وكيل وزارة الصحة ضرورة تكثيف الحملات ‏التفتيشية والرقابية على الصيدليات والتأكد من حصولها على التراخيص ‏اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة بها، وإحكام الرقابة على سوق الدواء وضبط الأماكن الغير مرخصة والتي تقوم بالاتجار في الأدوية مما يضر بصحة وسلامة المواطنين.


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