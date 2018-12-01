غدًا إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بـ"أحداث أطفيح"

01 ديسمبر 2018 - 06:59 م

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين بينهم متهم مفرج عنهم قاموا باقتحام مركز شرطة اطفيح وإضراب النيران فيه والتعدى علي قوات الشرطة وذلك عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار ود. خالد الزناتي وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد سبق وان أصدرت عليهم وآخرين (55 متهما) حكما غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتم القبض علي 27 منهم وأعيدت إجراءات محاكمتهم أمام هذه المحكمة

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.