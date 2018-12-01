عاجل.. تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية

01 ديسمبر 2018 - 07:04 م

اقترب لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي، من التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018، التي تمنح لأفضل لاعب فى العالم من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وكشفت قناة "سكاي سبورت" عن القائمة النهائية التي ستضم 3 لاعبين يتنافسون على حصد جائزة الكرة الذهبية عن العام الجاري والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، حيث سيتنافس كلًا من لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وأكدت القناة الإيطالية أن لوكا مودريتش سيحصد جائزة البالون دور لهذا العام وسيكون رونالدو في المرتبة الثانية وبعده كيليان مبابي.

وأوضحت الـ"سكاي سبورت إيطاليا" أن رونالدو لن يحضر حفل الإعلان عن الفائز بعد معرفته بعدم الفوز بالجائزة مثلما حدث مع حفلتي الاتحاد الأوروبي والدولي.

جدير بالذكر فأن مجلة فرانس فوتبول كانت قد رشحت 30 لاعبًا للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري، أبرزهم لوكا مودريتش، وكريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، ومحمد صلاح.