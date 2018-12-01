  • السبت 01 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:29 م
بحث متقدم
«التموين»: ضخ 130 ألف طن سلع تموينية

كتابة الأسعار على السلع.. هل يوقف جشع التجار؟

محرر المصريون مع الشهود

حكاية أمين شرطة.. "قتل والده وجلس بجوار جثته يعاتبه"

جواز سفر (أرشيفية)

جواز سفر عربي الأول عالميًا

الكرة الذهبية

عاجل.. تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية

كاس الامم الافريقية

نائب: لهذه الأسباب.. مصر مؤهلة لاستضافة أمم أفريقيا 2019

بوش (الأب)

لماذا بكى الخليجيون لرحيل بوش "الأب"؟

أول قداس للمسيحيين في العاصمة السعودية الرياض

إقامة أول قداس للمسيحيين في السعودية

ضحية السعودية

أسرة الشاب المقتول بالسعودية: «كنا مستنيين يرجع عشان نجوزه»

بنزين

موعد إلغاء بنزين 80

الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد

عاجل.. تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية

الرياضة

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية قبل إعلانه بيومين

#

رسميًا.. فرانس فوتبول تحسم الفائز بالكرة الذهبية

#

«هازارد»: «مبابي» الأحق بالكرة الذهبية

#

"رونالد" يفاجئ محمد صلاح بهذا الأمر

المصريون

صلاح

الكرة الذهبية

اقترب لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي، من التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018، التي تمنح لأفضل لاعب فى العالم من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وكشفت قناة "سكاي سبورت" عن القائمة النهائية التي ستضم 3 لاعبين يتنافسون على حصد جائزة الكرة الذهبية عن العام الجاري والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، حيث سيتنافس كلًا من لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وأكدت القناة الإيطالية أن لوكا مودريتش سيحصد جائزة البالون دور لهذا العام وسيكون رونالدو في المرتبة الثانية وبعده كيليان مبابي.

وأوضحت الـ"سكاي سبورت إيطاليا" أن رونالدو لن يحضر حفل الإعلان عن الفائز بعد معرفته بعدم الفوز بالجائزة مثلما حدث مع حفلتي الاتحاد الأوروبي والدولي.

جدير بالذكر فأن مجلة فرانس فوتبول كانت قد رشحت 30 لاعبًا للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري، أبرزهم لوكا مودريتش، وكريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، ومحمد صلاح.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «الشيخ» يقود الأهلي للفوز على بتروجت
» البيت الأبيض: ترامب يشارك بمراسم جنازة بوش الأب
» تشييع جنازة " البغدادي " قتيل السعودية بمسقط رأسه
» صيانة 117 مخر سيل على مستوى الجمهورية
» حبس مأذون اقتحم مدرسة نجله بـ«طبنجة»
» تفاصيل القبض على مسئول بـ«الرقابة على الصادرات»
» "أبوالغيط" يشيد بالقرارات الأممية تجاه فلسطين
» مصر دولة مستوردة للكلاب
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على بتروجت
» انفجار خط غاز ببترول أسيوط وإصابة 4 أشخاص
» «بوتين» لـ«أردوغان»: تركيا أثبتت استقلالية سياستها الخارجية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:13 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري