جواز سفر عربي الأول عالميًا

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وكالات

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أعلن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، تحقيق جواز دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميًا.

وقال الشيخ محمد، في حسابه على "تويتر": "بفضل من الله تعالى حقق جواز دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا، إنجاز يعكس صواب نهجنا ورؤيتنا المستقبلية فشكرا لفريق العمل على جهودهم المشرفة".

وتابع: "تعزيز مكانة الإمارات وترسيخ سمعتها الطيبة وتيسير شؤون مواطنيها من صلب سياستنا الخارجية، هنيئا للقيادة ولشعبنا هذا الانجاز المشرف".

فيما قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، إنه "في يومنا الوطني المجيد.. توالت إنجازاتنا.. قبل قليل صنف مؤشر passport index جواز الإمارات ليكون الأول عالميا بدخوله 167 دولة حول العالم بدون تأشيرة، العالم يفتح أبوابه لشعب الإمارات، ألف مبروك للإمارات، وكل الشكر لفريق وزارة خارجيتنا الاستثنائي بقيادة أخي عبدالله بن زايد".


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