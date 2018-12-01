انفجار خط غاز ببترول أسيوط وإصابة 4 أشخاص

01 ديسمبر 2018 - 07:11 م

انفجر، خط غاز بمنطقة أسيوط البترولية بمركز منفلوط في أسيوط أثناء القيام بأعمال صيانة دون وقوع خسائر.

تلقى اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأمن الإداري بمنطقة أسيوط البترولية حول انفجار خط بنزين أثناء القيام بأعمال صيانة للخط.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء والحماية المدنية وتبين انفجار الخط أثناء القيام بإعمال الصيانة مما أدى إلى اندلاع النيران وإصابة 4 أشخاص بالاختناق دون وقوع خسائر بشرية.

وتمكنت القوات من إخماد الحريق دون وقوع خسائر وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.